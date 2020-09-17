【迎戰虛銀】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」

滙豐推出全新綜合理財戶口「滙豐 One」，在免費基本銀行服務的基礎上，結合全面提升的多元化服務，滿足客戶日常理財、旅遊、環球銀行服務、投資、保險、信用卡及貸款、自動轉帳薪金，以及強積金需要。

新客戶由即日至2020年9月30日預先登記，並於2021年1月31日前開立滙豐 One戶口，可享10%現金獎賞。滙豐將陸續推出更多消費及銀行優惠，回饋客戶。

滙豐運籌理財客戶將率先於10月27日自動轉移至滙豐 One，戶口號碼維持不變，而個人綜合理財戶口及個人儲蓄戶口客戶亦可以選擇升級至滙豐One。

隨着滙豐 One面世，滙豐亦即將推出滙豐萬事達卡®扣賬卡，該卡支援12種貨幣，並不設年費。客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，除了於購物及旅遊消費時直接扣帳並毋須支付外幣交易費，更可獲取回贈。另外，客戶憑卡在海外的滙豐自動櫃員機可免費提取現金。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷(Greg Hingston)稱，滙豐 One推進固有的個人銀行服務模式，進一步免除收費並加強客戶體驗，並將取代滙豐運籌理財，在滙豐尚玉及滙豐卓越理財之外，為客戶帶來一應俱全的綜合理財戶口服務，且針對較年輕的客戶提供協助。

根據滙豐的研究顯示，剛就業的年輕人在理財方面遇上不少挑戰，往往難以兼顧消費玩樂及人生規劃，未能為長遠目標儲蓄。滙豐 One將會為客戶帶來「Wealth Booster」，涵蓋由淺入深的理財知識、方便的數碼理財工具，以及各種類型產品，協助客戶掌握充分的投資及保險資訊，並作出妥善的理財決定。

客戶可透過滙豐網頁的「在線通訊」及流動理財的「線上對話」與「理財達人」即時聯繫，亦可選擇透過視像會議軟件或親臨分行，以一對一形式查詢理財資訊。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，根據最新的滙豐FinFit調查顯示，不少年輕客戶感到難以踏出理財第一步，只有56%年青受訪者有信心選擇合適的投資產品。

滙豐 One着重於為客戶提供簡單易用的一站式智能流動理財服務。滙豐將繼續加強香港滙豐流動理財應用程式的發展，繼採用全新易用的介面後，即將推出手機開立投資戶口服務，以及將手機開立銀行戶口服務擴展至新客戶及現有客戶。為進一步提供環球銀行服務，滙豐 One客戶將可以透過滙豐環球轉帳，免費即時轉帳至海外滙豐戶口。

滙豐 One將會提供多元化渠道，方便客戶隨時隨地處理理財所需。滙豐同時會提升分行的排隊機制，增加簡易交易櫃位及社區關愛櫃位，務求客戶可以更快捷獲得分行服務。

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