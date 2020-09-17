中國經濟：共享單車熱潮過後　廢棄處處有何啟示？

五年前，內地一度出現共享單車投資熱潮，吸引數以十億美元計的投資者現金和客戶存款，更有初創企業豪花以千萬元計的資金購買大量新單車。可惜熱潮曇花一現，大部分經營者已破產收場，投資熱破滅之後，單車廢棄產生出回收的問題。

外電引述中國再生資源企業高管表示，當新興產業被視為有利可圖時，每個人都參與其中，大量資本湧入，卻給整個行業帶來了很多問題。自2017年以來，該公司回收了約400萬輛共享單車，每月花費約一千萬元人民幣(下同)購買二手單車和零件，以回收鋼鐵、金屬和塑膠。

報道又引述政府數據估計，2017年共有2,000萬輛共享單車在使用，有共享單車應用程序企業就在10多個城市留下了43萬輛單車，而各個城市也可見到廢棄單車。

事實上，破產的公司已經破產，大部分甚至無法退還客戶的存款。投資已被注銷，因此納稅人必須負擔費用。報道引述杭州市政府稱，將每輛廢棄的單車從街上移走的成本為9.6元。仍然在河流和茂密的樹木叢中發現了廢棄單車。此外，安全規則意味即使剩下的參與者也必須每隔幾年要更換一次單車。

今年新冠肺炎疫情爆發，居民對公共交通工具保持警惕，引發共享單車的復興。倖存下來的公司表明要向單車的「整個生命周期」負責。當他們不得不報廢它們時，他們還發現了各種新穎的回收方法。Mobike和YUUE發現，拆卸的框架和零件使設計師的椅子和燈具變得有趣。Mobike還將橡膠從7,800個舊輪胎變成了在陝西省一個城鎮的跑道上的表面。一位緬甸慈善家從中國公司ofo和新加坡的Obike購買了二手單車，並將其捐贈給當地的學童，以幫助他們上課。

在政策的角度，針對新興產品的興起，投資狂熱，政府是否須要及時作出政策監管，完善整個產品周期配套基礎，以減低對經濟、社會、環境的不利影響，值得深思。

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