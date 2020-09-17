日本央行維持基準利率負0.1厘不變　符預期

日本央行將基準利率維持於負0.1厘不變，符合市場預期，並預料短期和長期政策利率將維持在當前或更低水平，同時上調經濟評估。

另外，該央行將10年期國債收益率目標維持在0厘附近不變，亦符合市場預期，並重申不設限制地買日本國債，維持交易所買賣基金(ETF)年度購買量在12萬億日圓不變。

日本央行表示，在新冠病毒大流行期間，經濟改善步伐仍然遲緩。不過，整體消費逐漸回升，由於寬鬆的貨幣環境和政府刺激措施的影響，日本經濟有望呈改善趨勢。

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