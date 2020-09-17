【專家點評】鄧聲興：鴻福堂上半年業績不俗

上半年，雖然香港零售業總銷貨價值跌33.3%，但集團的香港零售業務銷售額僅錄得單位數跌幅，亦無因疫情影響而要關店，表現遠勝同業。期內，集團推出更多健康食品迎合大眾需求，且擴展至更多網上平台及美食速遞服務，而且客戶忠誠度高，來自會員的收益逆市增加。在家工作和用膳的需求增加，勢必繼續帶動包裝食品及飲品的需求，集團未來將透過加強網上銷售及外送服務以把握有關商機，對前景有利。向上阻力位為0.56元，向下支持位為0.42元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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