港股格局：盧志明指不易向上突破　宜見步行步

港股周四早間下挫，大唐資本投資策略部總監盧志明表示，市場早已預期美國聯儲局會維持接近零息一段時間，致議息後未能帶動股市，反而現時投資者最大的擔憂，是來自美方突發性針對一些中港企業的措施或言論，從而限制了港股的升幅。

他指現時恒指繼續在24,000至25,000點區間內上落，上方有不少阻力，要突破不易，特別是250天線(25,683點)有顯著阻力。再者，近日持續有新股招股，令部分資金投放在新股市場，使大市成交縮減。炒股不炒市的情況亦已維持一段較長時間，但他提醒，近期炒作受惠黃金周和中秋假期的內地餐飲、航空等板塊，隨着假期愈來愈接近，現在再買上望空間未必太大，但暫時又難以預測資金之後會炒作哪些板塊，投資者現時宜見步行步。

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