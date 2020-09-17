新加坡8月出口遠勝預期　對中國出口飆24.5%

新加坡公布，8月份非石油國內出口(NODX)按年增長7.7%，遠勝市場預期的3.3%，主要受惠於非貨幣的黃金和特殊機械項目表現優異，以及電子產品出口復甦；前值升5.9%。至於按月增長10.5%，預期升2.2%。

經季節調整的8月份非石油國內出口按月增長10.5%，前值升1.2%，預期增長0.9%。

期內，非貨幣的黃金出口按年飆55.1%；特殊機械項目出口升25.7%；而電子產品出口增長5.7%，前值升2.8%。分析指出，新加坡為東南亞區域的黃金交易重要中心，黃金價格大幅波動亦會影響該國的出口。

此外，新加坡對中國的8月出口按年增長24.5%，扭轉7月份跌5.4%的頹勢。至於對香港出口跌11.9%，前值跌15.1%。

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