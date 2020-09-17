渣打香港分行下周一起恢復正常服務時間
2020年09月17日 11:36
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渣打銀行(香港)宣布，全線分行、優先理財中心及企業特快中心的營業時間將於下周一(21日)起回復正常。
分行及優先理財中心的營業時間為星期一至星期五，上午9時正至下午5時正，星期六上午9時正至下午1時正。流動分行為星期一至星期五上午9時正至下午4時正，星期六休息。企業特快中心則為星期一至星期五上午9時正至下午5時30分，星期六休息。
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