【高盛推介】趁低可留意阿里高槓桿認購證
2020年09月17日 11:50
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(16日)重上270港元水平，收市升約2.1%。周四(17日)早段則低開約0.8%後跌幅擴大至約1.9%。阿里周三宣布，專門為中小企業服務提供數碼化智能化製造平台，大量應用雲計算、IoT、人工智能技術等的新業務「犀牛智造工廠」上線。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於周一(14日)至周三皆錄得資金流入，合共約4,000萬元。牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,630萬元。分別均為同期第二多資金流入的認股證或牛熊證相關資產。而認沽證於周三獲小量資金轉向流入。
由於市場上對阿里認購證的需求大，不少產品亦已累積高街貨。因此投資者在部署時，宜避免盲目追求高槓桿，宜應考慮其他因素。建議利用選輪三部曲(貼價、中年期、低街貨)以選擇最合適條款的產品並控制風險。
投資者如看好，認購證方面可考慮以行使價270至310元作為篩選產品的條件。並可留意當中撇除30%以上街貨量產品後，槓桿最突出的阿里購證(24191)，行使價308.2元，2021年1月11日到期，實際槓桿8.1倍。
貼價的選擇可留意價外幅度約8%，年期約4個月的阿里購證(23981)，行使價289.08元，2021年1月26日到期，實際槓桿6.9倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(64244)，收回價255.18元，行使價253.18元，換股比率100，槓桿比率17.5倍。
投資者如看淡，可考慮以行使價229至269元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿6.6倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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