【高盛推介】趁低可留意阿里高槓桿認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(16日)重上270港元水平，收市升約2.1%。周四(17日)早段則低開約0.8%後跌幅擴大至約1.9%。阿里周三宣布，專門為中小企業服務提供數碼化智能化製造平台，大量應用雲計算、IoT、人工智能技術等的新業務「犀牛智造工廠」上線。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於周一(14日)至周三皆錄得資金流入，合共約4,000萬元。牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,630萬元。分別均為同期第二多資金流入的認股證或牛熊證相關資產。而認沽證於周三獲小量資金轉向流入。

由於市場上對阿里認購證的需求大，不少產品亦已累積高街貨。因此投資者在部署時，宜避免盲目追求高槓桿，宜應考慮其他因素。建議利用選輪三部曲(貼價、中年期、低街貨)以選擇最合適條款的產品並控制風險。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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