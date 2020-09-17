睿見教育2020/2021學年入學人數按年增18.7%

此外，公司已與若干由獨立第三方擁有的私立學校訂立管理服務協議，內容有關集團自2020/2021學年起向相關學校提供管理服務，以獲取管理費收入。

自2020/2021學年起，集團增加入讀東莞市光明中學及東莞市光明小學(統稱東莞市光明中小學)、東莞市光正實驗學校、惠州市光正學校、盤錦光正實驗學校、濰坊光正實驗學校、

揭陽市揭東區光正實驗學校、濰坊市濰州外國語學校及巴中光正學校的中華人民共和國課程的若干新生的學費及住宿費，增幅為約9至38%。

具體而言，上述東莞市光明中小學及東莞市光正實驗學校新生的學費及住宿費增幅介乎約16至24%。

於今年9月2日，惠州市光正實驗學校進一步獲得惠州市發展和改革局關於增加義務教育入學新生學費及住宿費的批文，增幅為約14至20%，自2020/2021學年起生效。

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