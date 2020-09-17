港股格局：溫天納料恒指24000點有支持
2020年09月17日 12:16
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股市周四低開後跌幅擴大，資深投資銀行家溫天納表示恒指受多項因素影響，後市突破25,000點有難度，但預料恒指可在24,000點獲得支持。
他補充，股市疲弱主要包括幾項因素，首先，市場預期美國最快要等到2023年時間才有機會加息；第二，中美關係方面，相信美方會在未來數天對中資科技企業陸續落實制裁政策。第三，九月份市場缺少利好因素刺激，股市難炒上，如本月的宏觀數據參差，恒指成份股調整及中期業績公布期亦已告完結。所以投資者要謹慎部署。
個別股份方面，滙豐控股(00005)繼續沉底，他指主要是因為環球業務未有起色，加上市場擔心未來幾個星期美國政府會公布新一輪的金融制裁措施，令滙控走勢愈來愈淡。
科技股板塊再度回落，他表示螞蟻集團上市聆訊程序加速，預料最快九月底通過聆訊，十月底能成功上市，其時市場氣氛將會維持穩定，科技股亦可望轉趨平穩。
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