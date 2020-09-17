【專家點評】鄧澤堂：舜宇光學8月出貨數據唔差

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)獲當地監管部門批准，恢復第三期新冠病毒疫苗臨床測試，消息利好投資氣氛，加上美國晶片商輝達(NVDA)高價向軟銀集團收購英國晶片設計商ARM，帶動外圍股做好，消息偏向正面，令港股回到24700點水平徘徊，惟近期成交減少，投資者傾向繼續觀望，預料恒指短期將於現水平附近上落，徘徊24,400點至24,800點。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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