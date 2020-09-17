【瑞通推介】即市有資金撈ATMX好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，並料2023年前不加息，道指最多升近370點後回落，收報28,032點，升36點或0.1%。

恒指周三(16日)收報24,725點，跌7點，結束三連升走勢，但續守在10天和100天線之上。周四(17日)早段低開50點後，愈跌愈多，恒指跌逾300點，至約24,400點水平。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾3,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近460萬元，反映投資者預期港股將回升。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點。

阿里巴巴上日一直保持升勢，最終以全日最高位273元收市，上漲2.09%，一舉重越10天和20天線。阿里周三公布旗下「新製造數字工廠」迅犀數碼工廠揭幕，將版圖拓展至製造業，發掘製造業市場數碼化的機遇。另阿里今明兩日舉行雲棲大會，市場預期將交代雲計算、機器人等技術的突破進展。此外，阿里巴巴國際站周三公布，在「九月採購節」首周，錄得線上成交訂單數按年增長1.25倍，實收交易額按年增長1.6倍。該股周四早段回落約2%，失守270元。周三分別有逾3,200萬元和逾50萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團點評周三午後抽升，一度升近3.7%至252.6元，尾市升勢回順，收報248.2元，升1.89%，重上10天線。該股日前宣布計劃改名為美團，市場觀望公司下一步動作。股份周四早段跌3%，低見238.4元水平。周三有逾3億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，周三有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近120萬元淨流出。

中芯國際周三曾飆逾9%，高見21.4元，最終高收3.63%於20.25元，是今月上旬有傳美國政府考慮制裁中芯後，首度重返10天線和20元以上。華為遭美國制裁禁令生效，市場憧憬轉用國產晶片商，中芯正照規定向美方申請繼續供貨華為。中芯周四早段跌2%，低見19.72元，技術上，10天線於19.6元，觀察支持力。周三有逾1.5億元北水淨沽出中芯。輪證資金流方面，周三有近700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近30萬元淨流出。

中國人壽周三高開後逐步回落，盤中低見17.7元的1個月低位，收報18.1元，跌0.66%。國壽近日公布今年首8個月累計原保險保費收入按年升逾11%。股份周四早段偏軟，失守18元。周三有逾310萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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