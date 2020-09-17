傳漢堡王特許經營商TAB擬出售中國業務

外媒引述知情人士稱，漢堡王(Burger King)在全球的最大特許經營商土耳其TAB Food Investments(TFI)，正考慮出售其所持有的漢堡王中國業務的50%股份，估值逾12億美元(約93.6億港元)。

報道指，該公司目前正與財務顧問合作，評估來自私募股權公司等潛在競購者的興趣，消息稱可能最快下月啟動出售程序。

知情人士稱，目前TAB關於出售漢堡王中國業務的討論仍處於早期階段，最終仍可能決定保留這項業務，或者重啟IPO計劃。

TFI網站顯示，該公司於2012年開始在中國開展業務，在中國擁有1,200多家漢堡王營業網點，是漢堡王在全球範圍內最大的特許經營商，在土耳其和中國擁有近2,000家餐廳。

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