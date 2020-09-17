低息持續：業界料年內港樓按息跌至1.6厘

市場預測至2023年美息仍維持在現時接近零水平，中原按揭董事總經理王美鳳稱，由於香港息率大致跟隨美息走勢，意味本港息率在長期數年內仍會維持現時低息水平，長期低借貸成本環境對樓市具正面支持作用，預期年內按息可跌至1.6厘。

她解釋，港元貸存比率已見回落，由3月底高達90.1%，連續4個月下跌至7月底的85%，反映銀行資金偏緊狀況已改善。疫情放緩，經濟活動恢復，部分銀行批出按揭息率及優惠方面變得較積極，料今年按息主要介乎1.6厘至1.9厘。

王表示，在銀行流動性增加下，與樓按相關的1個月拆息於8月份平均為0.25厘，較年初1月份減1.83厘，9月份礙於市場上金融集資活動活躍，1個月拆息微升至約0.4厘，預料在稍後季結等因素過後，1個月拆息將再次回落至0.25厘或以下水平。

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