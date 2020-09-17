【高盛推介】騰訊回調　熱門條款購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(16日)重上530港元水平，收市升約0.9%。惟周四(17日)早段高開不足0.1%後隨即跟隨大市下跌，跌約2%，屬A.T.M.X.中跌幅最少。

有調查機構發表報告，指騰訊旗下手遊「PUBG Mobile」及「王者榮耀」為上月份全球營收首兩位，分別達2.21億及2.05億美元，按年皆升近26%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金在騰訊股價反彈期間追捧認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,200萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。此外，周四資金積極流入騰訊相關好倉。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水持續買入騰訊，當中過去5個交易日共錄得約40.9億元資金淨買入。

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