WFH一定好？券商調查指問題多多　包括...

香港證券業協會調查發現，疫情期間，有51%受訪會員公司有安排在家工作(Work From Home，WFH)，當中49%為少於20名員工規模的券商，而WFH員工包括行政、人力資源、合規和資訊科技部門等，惟32%受訪者指，WFH遇到電腦設備配套不足、18%指遙距系統支援等困難。

另有49%受訪者指，公司沒有安排WFH，因沒有足夠人手調配、客戶資訊保安未能配合、工作性質不適合、沒有遙距系統設施等。

如果有員工確診新型肺炎，令全部員工需要隔離，券商會有何應急方案。有28%受訪者指會尋找其他證券公司協助落盤，26%請供應商提供後台支援，23%由員工遙距落盤。

有關調查在今年8月24日至9月1日期間進行，收回166份問券，涵蓋所有組別券商。

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