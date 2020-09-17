【全球攬炒】德國央行：經濟或到2022年始恢復危機前水平

德國央行行長魏德曼認為，衰退低谷已經過去，該國經濟正在好轉，但由於公眾生活仍未能恢復正常，經濟可能要到2022年中才能恢復到危機前的水平，復甦前景長路漫漫。

魏德曼重申，一旦危機結束，歐洲央行的新冠肺炎應急措施必須收縮，例如其1.35萬億歐元的緊急購買計劃。他還對廣泛購買政府債券表示「根本性懷疑」，重申貨幣政策不應被財政政策牽連。

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