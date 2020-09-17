新股專輯：傳內地視頻企業快手擬來港IPO 籌390億元
2020年09月17日 13:25
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外媒引述消息人士透露，字節跳動競爭對手、內地在線短視頻初創企業快手，計劃於明年1月前在香港進行首次公開發行(IPO)，目標集資50億美元(約390億港元)。有內媒指快手對有關消息不予置評。
報道指，創立已9年的快手由騰訊控股(00700)支持，目標估值超過500億美元。據悉，快手已聘請美國銀行、華興資本控股及摩根士丹利進行IPO，並希望最早在10月底申請上市。
據研究機構CBNData數據，截至6月，快手應用程式每月活躍用戶4.3億，而抖音則超過5億。
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