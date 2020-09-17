香港證券業協會料全年停業券商不逾40間

今年至8月底共有31間券商停業，多於去年全年22間水平，香港證券業協會主席徐聯安認為，業界「最差的環境已過去」，惟數目緩和與否須視乎政府對業界的支援力度，料全年停業券商有40間之內。

港股市場今年日均成交額逾千億港元，他指，當中約20%來自高頻交易及衍生工具產品交易，主要是大型券商受惠，中小型券商得益不多。

被問到經營環境困難，業界會否出現裁員潮。徐指。中小型券商人員職能難以取替，人手本身亦已緊絀，相信不會有大規模裁員。不過，年初至現在，業界增聘人手的意欲十分低，呼籲業界提供職位予應屆畢業生，為行業添新血，培訓人才。

他提到，政府的抗疫補貼有助紓緩業界經營壓力，尤其人工成本，但疫情期間網上交易顯著增加，券商在科技投入亦因而提升。中小型券商的科技資源較欠缺，競爭力較弱，認為現時是提升其科技實力、券商數碼化轉型的契機。

他表示，金融科技是發展大趨勢，建議政府可增加這方面的支援，如委托數碼港或科學園為證券業界建立一個統一的數碼後勤平台，以節省各券商在系統研發、時間等開支。

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