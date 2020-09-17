二手成交：屯門城．點鬆綁後首宗買賣　帳面賺64萬

美聯羅立恒表示，屯門城．點中層E室，實用面積約232方呎，開放式間隔，望山景，新買家為區內客，打算入市作出租投資之用，有見上址符合預算，睇樓一次即決定入市。原業主於SSD期限屆滿後，即開價約430萬港元放售，雙方議價後以420萬元成交，呎價約18,103元。

原業主於2017年9月份以約355.7萬元購入，轉手帳面獲利約64.3萬元，升值約18.1%。

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