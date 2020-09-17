香港證券業協會：市場有「壞分子」　投資者須注意風險

港股交投暢旺，不法分子趁機搵食，市場上愈來愈多投資群組騙案，甚至「進化」成冒認股評人提供「貼士」。香港證券業協會主席徐聯安表示，市場上一直有這些壞分子，惟當中需要特別留意有否涉及造市、莊家搭棚等，提醒投資者須注意風險，而監管機構亦一直在跟進。

他提到，不能單憑股價上落「定罪」，要視乎背後動機、資金來源等，若牽涉串謀、人為推高股價再進行買賣、洗錢等問題，必屬違法。不過，監管當局職能上亦有掣肘，只能處理證券及期貨相關的問題，涉及冒認、詐騙等罪名，則需交由警方處理。

對於市場上的造市、虛假交易等，香港證監會是否有採取行動。徐氏指，證監會一向有就市場不尋常交易進行調查，惟調查工作需要保密，在後台進行中的工作亦不會公開，相信當局對市場特別大波動非常高度關注。

他又指，進行相關調查需時長，亦非短時間內可完成搜證。

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