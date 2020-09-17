【零售浩劫】瑞士8月鐘錶出口續跌一成　輸港挫16%

奢侈品消費復甦步伐緩慢，瑞士鐘錶業聯會公布，當地8月份鐘錶出口下跌11.9%，金額13.43億瑞郎，惟較7月份手錶出口按年下跌17%進一步收窄。今年首8個月，鐘錶出口量比按年降30.5%。

六大市場當中，僅得中國錄得增幅，更為連續第三個月錄得強勁增長。出口至中國的手錶總值按年升44.9%，達2.11億瑞郎，反映當地經濟復甦，內需消費增加。出口至日本、香港及英國手錶金額分別大跌24.5%、16.4%及15.3%，至於德國及美國則跌7.5%及4%。

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