西營盤星鑽劈價400萬元沽　呎價2.81萬元

利嘉閣黃國然稱，西營盤星鑽高層F室，實用面積約764方呎，套兩房及儲物室間隔，外望海景，由今年8月開始放盤，原叫價2,550萬港元，經議價後，累減400萬元或約15.7%，日前以2,150萬元沽出，呎價約28,141元。

據悉，原業主於2016年4月以約1,929.8萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約220.2萬元，物業升值逾11%。

星鑽9月至今累錄兩宗二手成交，現有約23個單位放售，叫價由1,000萬元起。

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