長沙灣ONE NEW YORK一房戶低市價4%沽

香港置業方文偉稱，長沙灣ONE NEW YORK錄得本月首宗買賣，單位為高層E室，望市景，一房間隔，實用面積約242方呎，以480萬港元放盤約1個月，獲區內客接洽，議價後獲減價20萬元，以約460萬元成交，呎價約19,008元，低市價約4%。

據了解，買家為首置客，心儀單位價錢相宜，單位放盤時仍有租客居住，為免錯失筍盤，在「無樓睇」情況下拍板入市。

資料顯示，原業主於2017年3月以約438萬元購入，是次轉售帳面賺約22萬元，物業升值約5%。

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