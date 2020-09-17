【雲棲大會】阿里巴巴發布首部雲計算機及配送機器人

內媒報道，「無影」的機身約60克，重量和一顆雞蛋相同，一個手掌大小的設備，透過強大的後端雲技術，可以提供高性能運算能力。用戶只需把無影連接至一般電腦營幕，便能夠隨時隨地使用阿里雲海量的雲運算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

至於「小蠻驢」，是由阿里巴巴達摩院開發的運送機器人，每程可運送多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里，每天可於指定社區或校園內運送估計多達500個包裹，以應對中國對「最後一里」快遞不斷增長的需求。

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