全球經貿戰：上半年中美間投資額跌至9年新低

經濟研究機構Rhodium Group發表報告指，因中國及美國的雙邊緊張關係，今年上半年兩國直接投資及風險資本投資總額僅為109億美元(約850億港元)，是2011年同期以來的低位。

數據顯示，今年1至6月中美之間的投資金額按年大降16.2%。若非去年一宗中資企業完成在美國的大型投資案，總投資金額還會更低。內地對美的直接投資亦因此不減反增，由去年同期的34億美元增加到47億美元。

不過，由於新冠肺炎疫情及雙邊緊張局勢的雙重影響，美國在華直接投資有所下降，按年大幅下降31%，至41億美元。不少美國企業在2020年上半年已削減在華的新投資，但仍致力於進行中項目及此前宣布的收購。

內地在美國的風險投資活動保持穩定，但總投資卻跌至6年來低位。儘管初步數據顯示，今年上半年內地在美國的風險投資交易數量較去年同期有所增長，但估計相關投資額為2014年來最低水平。同時，美國對華風險投資也降至4年來最低水平，據該機構估計，美國投資者在今年上半年雖參與120宗交易，但僅對內地初創公司投資13億美元。

日益嚴重的雙邊緊張局勢迫使企業減少現有投資，許多公司包括在美運營的內地公司，以及在華設有業務的美國公司，均可能面臨撤資的壓力。由於市場擔憂持續及美國總統大選在前，今年下半年中美之間的投資資金流不太可能恢復。

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