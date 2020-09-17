【市後重點睇】道期跌300點　港匯強勢

美匯指數反覆企93.26，離岸人民幣(CNH)回落至6.7661，港匯處7.75，美元兌日圓跌至104.7，歐元跌至1.1793，英鎊報1.2936。金價報1,941美元。布油報41.9美元，紐油報39.77美元。美股三大指數期貨均挫逾1%，道指期貨跌幅收窄至近300點。歐股早段全線向下，當中英股跌0.87%；德股跌1.15%；法股跌0.87%。

●市後關注點

-17:00 歐元區8月消費物價指數(CPI)終值

-19:00 英倫銀行議息、英倫銀行購債計劃規模

-20:30 美國8月新屋動工、美國8月建築批核、美國上周首次申領失業救濟人數

●渣打香港分行下周一起恢復正常服務時間

●小米今年科研投入逾百億人幣。

●新加坡8月出口遠勝預期，對中國出口飆24.5%。

●日本央行維持基準利率負0.1厘不變，符預期。

●【迎戰虛銀】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」。

●滙豐維持最優惠利率5厘不變。

●澳洲8月失業率意外降至6.8%，就業人數增長超預期。

●世銀警告：陷債務困境國家增加，削債成首要任務。

●惠譽：需求回升紓緩中國工業企業的庫存壓力。

●【大行觀點】中金料聯儲局最寬鬆時候已過。

●【全球救市】巴西央行維持利率不變，將以前瞻指引刺激經濟。

●德國央行：經濟或到2022年始恢復危機前水平。

●巴菲特自打嘴巴！卻換來一夜進帳逾8億美元...

●全球經貿戰：上半年中美間投資額跌至9年新低。

●中汽協：11間企業9月上旬汽車銷量按年跌8.5%。

●【大行報告】中信上調比亞迪目標價。

●SWIFT：8月人民幣國際支付排名維持全球第5位。

●金管局：近日港元利率略升，但仍處較低水平。

●香港史上最貴新股招股！再鼎醫藥入場費逾3.2萬元。

●香港證券業協會：料全年停業券商不逾40間。

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