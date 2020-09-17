【市後重點睇】道期跌300點 港匯強勢
2020年09月17日 16:18
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美匯指數反覆企93.26，離岸人民幣(CNH)回落至6.7661，港匯處7.75，美元兌日圓跌至104.7，歐元跌至1.1793，英鎊報1.2936。金價報1,941美元。布油報41.9美元，紐油報39.77美元。美股三大指數期貨均挫逾1%，道指期貨跌幅收窄至近300點。歐股早段全線向下，當中英股跌0.87%；德股跌1.15%；法股跌0.87%。
●市後關注點
-17:00 歐元區8月消費物價指數(CPI)終值
-19:00 英倫銀行議息、英倫銀行購債計劃規模
-20:30 美國8月新屋動工、美國8月建築批核、美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報24,340點，跌384點或1.56%。科技指數跑輸大市，全日挫128點或1.73%，收報7,301點，主板成交1,176億港元。大型科網股全線下挫，小米集團瀉6.3%，騰訊及阿里巴巴跌1.4%及1.9%。美團點評跌2.98%；京東集團及網易跌3.8%及2.4%。滙豐控股繼續尋底，收市報30.9元，跌2.67%。https://bit.ly/35NnlOX
●A股快報：滬綜指收跌13點，汽車股做好。https://bit.ly/3mwZj0q
●渣打香港分行下周一起恢復正常服務時間
●小米今年科研投入逾百億人幣。
●新加坡8月出口遠勝預期，對中國出口飆24.5%。
●日本央行維持基準利率負0.1厘不變，符預期。
●【迎戰虛銀】滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」。
●滙豐維持最優惠利率5厘不變。
●澳洲8月失業率意外降至6.8%，就業人數增長超預期。
●世銀警告：陷債務困境國家增加，削債成首要任務。
●惠譽：需求回升紓緩中國工業企業的庫存壓力。
●【大行觀點】中金料聯儲局最寬鬆時候已過。
●【全球救市】巴西央行維持利率不變，將以前瞻指引刺激經濟。
●德國央行：經濟或到2022年始恢復危機前水平。
●巴菲特自打嘴巴！卻換來一夜進帳逾8億美元...
●全球經貿戰：上半年中美間投資額跌至9年新低。
●中汽協：11間企業9月上旬汽車銷量按年跌8.5%。
●【大行報告】中信上調比亞迪目標價。
●SWIFT：8月人民幣國際支付排名維持全球第5位。
●金管局：近日港元利率略升，但仍處較低水平。
●香港史上最貴新股招股！再鼎醫藥入場費逾3.2萬元。
●香港證券業協會：料全年停業券商不逾40間。
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