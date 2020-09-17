調查：過半港人冇信心實現理想退休生活　夾心階層最悲觀

面對全球不明朗環境，港人投資風險承受能力及對退休前景的信心受到打擊。安聯投資調查顯示，沒有信心實現理想退休生活的受訪者，由去年的28%飆至今年的54%。

調查顯示，港人的理想退休資金與預期存在頗大落差，儘管兩者的差距已收窄至90萬元，惟年齡介乎35至49歲的「夾心階層」預計，只能實現理想退休資金的75%，較其他年齡組別的取態更為悲觀。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦解釋，香港近一年，無論是社會事件還是疫情，均影響港人對退休計劃的看法，認為業界需為不同類型的投資者建立相應的產品，寄語港人雖然對未來退休生活沒有足夠信心，仍要提早計劃退休資金。

至於低息環境下的退休資產分配策略，曹偉邦表示，現時市場波動較大，建議投資者選擇提供下行保護的基金及較安全的衍生工具，料市場波動將持續一段日子。

上述調查於6月13日至29日進行，以街頭訪問及網上問卷方式，訪問819名年齡介乎25至65歲的在職人士，及158名年齡介乎55至65歲的退休人士。

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