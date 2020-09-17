傳紅山半島獲買家以2.1億元洽購

豪宅屋苑再錄大額成交。市場消息稱，大潭紅山半島D型雙號屋，實用面積逾5,300方呎，另連私人花園及泳池，去年叫價最高達2.7億元，今年4月底已降至2.2億元，可以轉讓公司形式轉售，市傳獲買家以2.1億元洽至尾聲，呎價約3.92萬元。若成交落實，做價有機會挑戰項目新指標。

土地註冊處資料，原業主持貨逾20年，由公司名持有，近年有多於一次承按紀錄。

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