日出康城第十三期明起招收意向書 下周四截止
2020年09月17日 16:38
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港鐵公司(00066)公布，將軍澳日出康城第十三期物業發展項目，將於明天(18日)開始招收發展意向，截止日期為下周四(24日)中午12時正。
日出康城項目位於將軍澳市地段第70號餘段，為一個綜合發展項目並分期進行發展，處於清水灣半島西面。今次推出的第十三期位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接「The LOHAS康城」商場，住宅樓面面積約1,546,722方呎。
公司收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及提交正式標書。
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