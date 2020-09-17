【財經直播】港股隨時失守兩萬四關？

美國聯儲局一如預期維持利率不變，隔晚美股個別發展，港股周四(17日)跌足全日，美股期貨跌幅擴大，加上A股又腳軟，恒指最多跌475點，最終仍跌384點，收報24,340點。隨着美股科技股動力似乎再次減弱，港股莫講話25,000點關短期難破，就連24,000點關隨時失守？

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