【財經直播】港股隨時失守兩萬四關？
2020年09月17日 16:38
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美國聯儲局一如預期維持利率不變，隔晚美股個別發展，港股周四(17日)跌足全日，美股期貨跌幅擴大，加上A股又腳軟，恒指最多跌475點，最終仍跌384點，收報24,340點。隨着美股科技股動力似乎再次減弱，港股莫講話25,000點關短期難破，就連24,000點關隨時失守？
美國息口預料繼續低企一段時間，銀行股偏軟，滙豐控股(00005)連跌7日兼繼續尋底，再創金融海嘯後低位，持貨股民係時候死心離場？其他金融股同樣博唔過？
美國原油庫存減少，隔晚國際油價反彈，紐約期油在每桶40美元水平上落，三桶油走勢跑贏大市，當中中國海洋石油(00883)表現較為突出，不過環球經濟復甦進程緩慢，石油需求有咁大恢復？現價入貨有排等？
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