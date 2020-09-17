【全球攬炒】歐盟8月新乘用車註冊量按年降近兩成

外媒報道，據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據，歐盟8月新乘用車註冊量大幅下降近兩成，幾乎所有成員國都未能幸免。ACEA表示，受新冠肺炎影響，2020年首8個月汽車需求大跌32%，其中西班牙與意大利更減少約4成，法國與德國跌幅也分別達到32%與29%，需求大減迫使車商大幅關閉實體展示店面。

該協會的數據顯示，歐盟新車註冊量繼7月按年下降5.7%後，8月按年下降19%，至76.95萬輛。新車註冊量是反映銷量的指標，數據顯示歐洲車市受疫情衝擊明顯，復甦之路將變得更為緩慢。

協會指出，歐盟區、英國與歐洲自由貿易協會(EFTA)國家7月新車註冊數量為128.2萬輛，較去年同期減少3.7%，不過歐盟的27國成員中有7國較去年同期出現正增長，其中英國更增11.3%。惟近期銷售狀況大幅下滑，8月汽車銷售輛為88.4輛，按年減17.6%，除位處地中海的賽普勒斯月銷售年增14%外，歐盟中多數國家8月汽車銷售都出現下滑迹象，其中德國和法國更是按年大減近兩成。

若依品牌來看，8月福士集團銷售下滑24.2%，雷諾與PSA集團則分別下滑22.8%與19%；高階車廠中BMW的8月新車註冊表現強勁，按年增6.3%，而戴姆勒8月銷售則下滑約17.4%。

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