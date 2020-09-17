宏利香港推出新強積金退休投資方案

為滿足在職港人退休前累積儲備，以及退休後獲定期派息需要，宏利香港將於下周一(21日)推出新強積金退休投資方案。宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發表示，有信心在長期低息環境下，亦達到4%的派息率。

本港息率受美息影響，長期數年內仍會維持現時低息水平，吳清發指，該基金屬非保證基金，基金中的二至六成會投資股票及與股票相關資產，冀年度化派息水平可達4%，並指強積金屬長線投資，毋須太頻繁作出投資調配。

市場早前調查發現，在人口老化持續下，到了2066年，每三名港人就會有一名65歲或以上的長者，可見退休強積金市場潛力大。吳清發亦表示，此項強積金退休投資方案適合任何年齡的打工仔，覆蓋「供款階段」及「提取階段」，能夠為本港在職人士提供多一個投資方向。

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