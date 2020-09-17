中國經濟：法巴料本季GDP增長達5.5%　人幣中短線強勢

法國巴黎銀行指，8月份內地經濟復甦趨勢強勁。該行中國首席經濟學家陳興動表示，中國第2季經濟復甦程度超預期，料內地第3季國內生產總值(GDP)將按年增長5%至5.5%，全年則增長2.5%，惟把明年預測由8%下調至7.5%。

他認為，中美關係持續緊張，使內地未來經濟將轉向以內需為主。他指出，鑑於疫情已在內地得到控制，幾乎所有經濟數據在8月份都持續穩定增長，其投資、出口和消費均出現明顯反彈。在內地出口方面，該行指出，工業類及服務業出口增長顯著增強。其中，工業類出口今年年增長率為5.6%，與去年的年增率接近，但受防疫措施所限，服務業的增長速度仍然慢於工業類和建築業。

他又指，在內地持續開放資本市場、美國科技股風險增加的情況下，吸引了外資轉投內地市場，並支持人民幣於中短線走強，預計人民幣今年年底會升值至6.75至6.8兌1美元，明年再上升至6.62水平。

另外，該行預料在未來6至18個月，恒生指數中的金融成分股佔比會逐步下降，並由新經濟板塊取代。陳興動認為，美國市民在疫情下改變生活習慣，令大型科企得以受惠，料網技股將繼續跑贏大市。

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