新盤動向：柏蔚山四房戶6686萬沽 呎價近4.5萬元
2020年09月17日 17:11
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豪宅新盤大額交投暢旺。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛再沽出高層四房大戶，單位為1座32樓A室，實用面積1,487方呎，成交價6,686.7萬元，呎價44,968元。
項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘1伙四房及極小量複式戶待售。項目開售至今累售605伙，佔可售單位逾99%，套現逾154億元。
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