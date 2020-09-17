正商實業以逾6000萬元人民幣投得河南地
2020年09月17日 17:16
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正商實業(00185)公布，以代價6,135.41萬元人民幣投得一幅地塊位於中國河南省新鄉市新鄉縣土地编號為2020-09號之土地使用權。
該地塊位於中國河南省新鄉市新鄉縣古固寨鎮新延路以南、政通街以西、富裕路以北，總佔地面積約44,948平方米，許可容積率介乎於1至2之間。該地塊分別指定為住宅用途使用年限為70年及商業用途使用年限為40年。
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