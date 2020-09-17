正商實業以逾6000萬元人民幣投得河南地

該地塊位於中國河南省新鄉市新鄉縣古固寨鎮新延路以南、政通街以西、富裕路以北，總佔地面積約44,948平方米，許可容積率介乎於1至2之間。該地塊分別指定為住宅用途使用年限為70年及商業用途使用年限為40年。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020