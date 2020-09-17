新盤動向：長沙灣海珀入場費536萬元　最快下周開售

新冠肺炎疫情放緩，全新樓盤部署推出市場。長沙灣海珀今日(17日)上載樓書，並同時公布首張價單，提供50個單位。當中包括38個開放式單位及12個兩房單位，扣除最高4%折扣後，入場開放式單位折實售價536.7萬港元起，項目折實平均呎價20,201元，明日(18日)開始接受認購登記，最快下周開售。

當中兩房單位折實售價由852萬元起，呎價17,975元起。至於最高售價單位為20樓A兩房單位，折實售價972.6萬元。項目關鍵日期為今年12月30日。示範單位由明日起開放。

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