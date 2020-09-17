貝沙灣兩房戶　十六年升值1580萬元

9月份港島南貝沙灣交投不俗。中原潘振邦透露，該盤本月暫錄得3宗成交，平均實用呎價26,766元。其中項目1期1座中層A室，實用面積844方呎，屬兩房套連工人房，擁全海景景觀，剛以2,240萬元易手，呎價約26,540元。原業主於2004年4月以660萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利1,580萬元，單位升值約2.4倍。

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