內地8個月對外非金融類直接投資額按年跌2.6%

中國商務部周四公布，今年首8個月對外非金融類直接投資(ODI)金額為4,804.5億元人民幣(折合684.8億美元)，按年下降2.6%，跌幅比首7個月的2.1%持續擴大。

商務部新聞發言人高峰指，雖然目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球經濟低迷，國際貿易投資大幅萎縮，單邊主義、貿易保護主義上升，不確定不穩定因素增多，但從長期看，加強發展合作仍是各國的普遍共識。內地政府將繼續鼓勵、支持中資企業按照國際通行規則開展對外投資合作。

內地今年鼓勵外商投資產業目錄的徵求意見階段，已於8月底結束，社會公眾對此次鼓勵目錄修訂工作很關注，反饋很多有價值的意見。目前，商務部會與國家發改委正在認真研究，也將加快履行程序，爭取盡早公布。

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