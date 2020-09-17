4000萬元付款支票彈票 高銀金融遭入稟追款
2020年09月17日 18:07
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高銀金融（集團）有限公司遭建築公司入稟追款。
上市公司高銀金融昨日（16日）被新創建旗下的協興建築入稟高院，追討4000萬港元。協興指高銀金融個多月前開出的支票結果不能兌現，因此入稟法庭追討。
本案原告協興建築有限公司在其入稟狀表示，被告高銀金融（集團）有限公司在今年7月31日，開出一張中國銀行（香港）的支票予原告，金額4000萬港元。
不過當原告於8月21日拿支票去兌現時卻未能成功，銀行方面就彈票之事要求原告聯絡出票人。原告遂於9月8日出律師信向被告追討上述4000萬港元，但不得要領。原告因此要求法庭頒令被告還款，更要被告支付利息及訟費。
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