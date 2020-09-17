及時雨！台積電失去華為大客後　Apple無縫填充產能

全球最大型晶片代工廠台積電9月15日開始不再為華為代工晶片，市場正當憂慮其先進的5nm制程產能能否得到充分利用。外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)的訂單已填補了台積電5nm工藝的產能，相信其5nm工藝的產能在今年將得到充分利用。

Apple給予台積電的5nm訂單，目前可以確定的是有A14處理器，將用於今年推出的iPhone 12系列，9月16日新推出的iPad Air搭載的也是A14處理器。

另外，Apple自研的首款基於Arm架構的Mac處理器A14X，據報也是採用的也是台積電5nm工藝製造，台積電將在第四季開始為Apple量產這一款處理器。

報道指，台積電的5nm工藝於今年第一季投產，隨着更多的廠商基於台積電的5nm工藝設計晶片，其產能和訂單會不斷增多。

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