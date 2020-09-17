先達廣場1樓舖位110萬元沽　蝕幅高逾82%

香港零售市場氣氛低迷，連售賣手提電話為主的旺角先達廣場都出現大批吉舖，而近月該商場更有舖位大幅蝕讓。資料顯示，商場的1樓單號舖，以110萬港元登記成交，原業主於2012年以625萬元購入。現帳面蝕約515萬元，8年期間貶值約82.4%。該舖實用面積約56方呎，呎價約19,643元。

同層另一個單號舖位，亦以150萬元登記易手，原業主於2014年以682萬元買入，帳面損失約532萬元，6年期間蒸發約78%。舖位實用面積約62方呎，呎價約24,194元。

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