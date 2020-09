【全球攬炒】世銀警告全球經濟完全復原恐需時5年

世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart警告,即使防疫限制措施放寬會為經濟帶來快速的反彈,但被新冠肺炎疫情衝擊的全球經濟恐怕需時5年始能完全復原。

她又表示,疫情引發的經濟衰退於一些國家會拖得較長,並會加劇全球貧富懸殊,因為窮人和窮國受到的打擊會較大。疫情後全球貧窮率恐怕會打破過去20年的跌勢回升。

Carmen Reinhart正是研究研究5大洲、66個國家及地區800多年的國際金融危機歷史的名著《這次不一樣:金融風暴是可以預測的?》(This Time Is Different:Eight Centuries of Financial Folly)的作者之一。

-----

「疫市下想轉危為機?」

《香港信貸》上市公司,紮根香港廿三年,專業可靠;一個電話,解決您的資金需要!

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020