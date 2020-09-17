【全球攬炒】世銀警告全球經濟完全復原恐需時5年

世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart警告，即使防疫限制措施放寬會為經濟帶來快速的反彈，但被新冠肺炎疫情衝擊的全球經濟恐怕需時5年始能完全復原。

她又表示，疫情引發的經濟衰退於一些國家會拖得較長，並會加劇全球貧富懸殊，因為窮人和窮國受到的打擊會較大。疫情後全球貧窮率恐怕會打破過去20年的跌勢回升。

Carmen Reinhart正是研究研究5大洲、66個國家及地區800多年的國際金融危機歷史的名著《這次不一樣：金融風暴是可以預測的？》(This Time Is Different:Eight Centuries of Financial Folly)的作者之一。

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