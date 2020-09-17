涉連環嚴重審計失誤　德勤被英國破紀錄重罰1.5億元

四大國際會計師行之一德勤被英國會計監管機構財務報告委員會(The Financial Reporting Council，FRC)處以破紀錄的1,500萬英鎊(約1.51億港元)罰款，主要是其審計英國軟件公司Autonomy帳目時存在「嚴重且連環的失誤(serious and serial failures)」。

案件涉及德勤審計Autonomy 2009及2010年的財務報表，Autonomy 2011年被惠普(HP)斥110億美元(約858億港元)的巨額收購，惟交易翌年出事，惠普還要為Autonomy撇帳四分之三，直指被其財務報表欺騙。

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