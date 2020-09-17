銀保監會同意螞蟻集團籌建重慶螞蟻消費金融公司
2020年09月17日 19:01
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阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團的「A+H」股上市如箭在弦，A股千方科技(002373.SZ)、魚躍醫療(002223.SZ)周四(17日)收市後分別公布，中國銀保監會批復同意螞蟻集團籌建重慶螞蟻消費金融有限公司。
重慶螞蟻消費金融公司由螞蟻集團、南洋商業銀行公司、國泰世華銀行(中國)公司、寧德時代(300750.SZ)、中國華融資產管理、千方科技及魚躍醫療共同出資設立，註冊資本80億元人民幣。
其中，螞蟻集團將持有該消費金融公司50%的股權，而南洋商業銀行及國泰世華銀行(中國)將分別擁有新公司15.01%和10%的股份。
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