英倫銀行維持基準利率0.1厘　討論負利率的效用

英倫銀行結束議息會議，貨幣政策委員會(MPC)一致通過維持利率0.1厘，和購債規模7,450億英鎊。該行並表示，在通脹目標取得顯著進展前不會收緊幣策，並提到經濟前景仍然不明朗，失業率有更長時間維持高企的風險，會繼續檢討可行的政策行動，會上亦討論過負利率的效用。

除疫情外，英國還面對脫歐和財政計劃問題困擾，經濟師預期該行可能於11月加碼買債500億英鎊；一旦貿易談判失敗，美銀和摩根士丹利預期該行明年可能實施負利率。

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