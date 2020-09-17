新股專輯：寶尊電商周五招股 入場費10494元
2020年09月17日 19:11
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阿里巴巴(09988)有份投資的寶尊電商(09991)將採用完全電子化招股程序，周五起至下周三(18至23日)招股，每股招股價上限為103.9港元，每手100股，入場費10,494.7元，預期本月23日定價。
寶尊電商以同股不同權架構在港第二上市，每B類不同投票權股份享有10票投票權，是次計劃發行4,000萬股A類普通股，其中10%為公開發售，集資規模約41.56億元。
據文件披露，阿里巴巴持有其14%股份，投票權則有8.6%。
寶尊聯合創始人、主席兼首席執行官仇文彬在招股書中提到，香港的電子商務市場和資本市場，對於公司而言，意味着「雙重機會」。感謝香港市場為公司提供上市可能和業務拓展基地，日後會不斷幫助品牌獲得電商商務市場的成功。
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