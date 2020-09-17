恆大‧珺瓏灣兩期連沽15伙　特色戶呎售2.16萬破頂

屯門區新盤銷情價量兼備。區內恆大‧珺瓏灣第1及2期，單日暫錄15宗成交，其中第1期2A座22樓D室連天台特色戶，屬兩房間隔，客飯廳可享海景，實用面積383方呎，連310方呎天台，以售價830.4萬港元售出，呎價約21,681元，創項目新高紀錄。

而第2期亦錄得不少成交，當中5座22樓F室，實用面積227方呎，屬開放式海景戶，以約433.6萬元成交，實用呎價19,101元。其餘成交單位售價由427.8萬元至731.3萬元不等。項目至今累售約1,022伙。

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