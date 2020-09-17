新股專輯：福祿控股暗盤高開低收　大戶蝕息

於輝立交易場，高開51.68%，曾升79.77%，高見16元，之後回落，收市報10.4元，升16.85%，每手500股帳賺750元。

在耀才暗盤交易市場，開市報9.6元，為盤中低位，較招股升7.86%，一度漲57.75%，收市報10.54元，升18.42%，每手帳賺820元。

是次錄448張「頂頭槌飛」，每張獲派20手，以孖展息率2.68厘計，凍資6日須付孖展息逾1.78萬元。以輝立暗盤收市價計，每張帳蝕2,821.74元。

該公司公開發售獲超額認購1,257.51倍，國際配售獲超額認購約13.73倍。認購一手中籤率2%，抽200手可穩獲1手。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020