鐵塔國資大股東中國國新擬減持1%股份

通告指出，中國國新現時持有中國鐵塔內資股逾77.6億股，相當於該公司內資股總數約6%或全部已發行股本總數約4.4%。這批內資股當中的約40億股時中國國新直接持有，其餘逾37.6億股是透過達沃啟航持有。

中國鐵塔表示，迄今中國國新擬出售事項尚未落實進行，最終受讓人尚不明確，也不一定會成事。

中國國新全稱「中國國新控股有限責任公司」，成立於2010年12月22日，乃國務院國資委監管的中央企業之一，2016年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本運營公司試點。截至去年底，中國國新資產總額超過4,200億元人民幣，公司年度淨利潤突破100億元人民幣。

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